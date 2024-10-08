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عربي-دولي

طهران: إسرائيل تحاول جر المنطقة لحرب شاملة للتأثير على نتائج الانتخابات الأميركية

Lebanon 24
08-10-2024 | 15:38
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إعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تحاول جر المنطقة إلى حرب شاملة بهدف التأثير على نتائج الانتخابات الأميركية بطريقة "خبيثة".
 
 
 
 
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