طهران: إسرائيل تحاول جر المنطقة لحرب شاملة للتأثير على نتائج الانتخابات الأميركية

إعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تحاول جر المنطقة إلى حرب شاملة بهدف التأثير على نتائج الانتخابات الأميركية بطريقة "خبيثة".

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