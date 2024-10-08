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عربي-دولي

انهيار "أبراج بشرية" في إسبانيا (فيديو)

Lebanon 24
08-10-2024 | 15:46
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يشهد حاليًا إقليم كتالونيا في إسبانيا إحياء مسابقة تراثية جريئة ترجع إلى القرن الـ18، عندما بدأ الناس لأول مرة في بناء أبراج بشرية في بلدة "فاليس" والمعروفة بـ"كاستيل - Castell".

ويتجمع الآلاف لمشاهدة أكبر مسابقة لأبراج البشر، التي أصبحت جزءا من الثقافة الكتالونية، وهي معروفة بتعبيرها عن التفاؤل الوطني.

وتم منح "كاستيل - castells" تصنيف التراث الثقافي غير المادي للبشرية من قبل منظمة اليونسكو.
 
ويشكل أعضاء مجموعة "Xiquets de Reus" برجا بشريا يسمى "castell" خلال مسابقة الأبراج البشرية التي تقام كل عامين في "تاراغونا" بإسبانيا.
 
ووفقا لوكالة "رويترز"، فقد احتشد نحو 11 ألف متفرج في الملعب لمتابعة 42 فريقا يتنافسون على جائزة مالية تبلغ أكثر من 15 ألف دولار.
 
ووثق مقطع فيديو نشرته CNN بالعربي، لحظة انهيار الأبراج البشرية أمام الجميع.
 
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