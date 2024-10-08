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عربي-دولي

هل أطلعت إسرائيل أميركا على خطط الرد على إيران؟

Lebanon 24
08-10-2024 | 16:53
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قال مسؤولون أميركيون، إن إسرائيل لم تطلع الولايات المتحدة بعد على تفاصيل محددة بشأن ردها العسكري على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران الأسبوع الماضي. حسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية.

وأضافت المصادر، أنه وحتى بعد أن ناقش المسؤولون العسكريون الأميركيون إمكانية دعم الرد الإسرائيلي بالاستخبارات أو الضربات الجوية، لم تقدم تل أبيب لواشنطن تفاصيل الضربة المرتقبة. (سكاي نيوز)
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