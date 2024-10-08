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عربي-دولي

فصائل عراقية تعلن تنفيذ هجوم على هدف حيوي في إسرائيل

Lebanon 24
08-10-2024 | 17:46
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أعلنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران، اليوم الأربعاء، إطلاق طائرة مسيّرة باتجاه هدف في إسرائيل.

وقالت ما تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان إنها أطلقت "مسيرة باتجاه هدف حيوي في شمال إسرائيل".
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وشددت في بيانها على أنها ستواصل عملياتها ضد إسرائيل بوتيرة متصاعدة.
 
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