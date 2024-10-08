هاريس: هناك بعض التقدم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

Advertisement

أشارت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس خلال ظهورها في برنامج تلفزيوني إنه تم إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لكن "لا معنى له" ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بالفعل.وأضافت هاريس خلال المقابلة التي ستذاع كاملة في وقت لاحق "يجب أن نتوصل لوقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن في أقرب وقت ممكن".وتفاقم الوضع في الشرق الأوسط في الأسابيع القليلة الماضية بشن سلسلة متصاعدة من الضربات الإسرائيلية على جماعة حزب الله في لبنان، وذلك بعد أن بدأ التوتر بالمنطقة قبل عام بعد أن شنت حركة حماس هجوما على جنوب إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، سقوط 41965 شهيداً منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.