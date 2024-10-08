Advertisement

عربي-دولي

تقرير إسرائيلي يكشف: هذا مطلب السنوار قبل التفاوض على صفقة الرهائن

Lebanon 24
08-10-2024 | 23:28
A-
A+
Doc-P-1259308-638640522585521122.jpeg
Doc-P-1259308-638640522585521122.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، أن زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار، بعث مؤخرا رسالة إلى الوسطاء القطريين تتعلق بمطلبه قبل أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة.
 
Advertisement
 وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن السنوار يسعى للحصول على ضمان بأن إسرائيل لن تحاول اغتياله خلال المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" في القطاع.


ولم تحدد القناة الإسرائيلية مصدر هذه المعلومات، ولكنها أكدت أن السنوار يريد "حصانة" ضد أي هجوم محتمل قد يتعرض له من الجانب الإسرائيلي خلال المحادثات.


ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن التقرير أن الوسطاء القطريين ردوا على السنوار بأنه من الضروري التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل وإعادة الرهائن المحتجزين كأولوية.


وكان باراك رافيد، مراسل موقع أكسيوس" الإخباري الأميركي قد نقل عن مسؤول إسرائيلي بارز قوله، يوم الإثنين، إن معلومات وصلت إلى الدولة العبرية تفيد بأن السنوار جدد الاتصال بممثلي الحركة في قطر خلال الأيام الأخيرة.

وأكد المسؤول الإسرائيلي بأن السنوار نقل لممثلي "حماس" في قطر خلال الأيام الأخيرة عدة رسائل.

وليس من الواضح، وفق المصدر الإسرائيلي، متى أرسل السنوار الرسائل على وجه التحديد، لكنه أكد أنه لم يكن واضحا فيها أن السنوار غير أو عدل عن مواقفه بشأن صفقة المختطفين.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن السنوار أصبح متشبثا أكثر بموقفه بعد عام من الحرب في غزة، وهو عازم على رؤية إسرائيل متورطة في صراع إقليمي أوسع.

وحسبما نقلت "نيويورك تايمز" عن المسؤولين فإن موقف السنوار أصبح أكثر تشددا في الأسابيع الأخيرة، ويعتقد المفاوضون الأميركيون الآن أن "حماس" ليس لديها نية للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:25 | 2024-10-09
05:10 | 2024-10-09
05:03 | 2024-10-09
04:40 | 2024-10-09
04:24 | 2024-10-09
04:16 | 2024-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24