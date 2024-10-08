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عربي-دولي

البنتاغون: ننسق مع إسرائيل بشأن الرد المتوقع على إيران

Lebanon 24
08-10-2024 | 23:31
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قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الولايات المتحدة تنسق بشكل دائم مع الجانب الإسرائيلي بشأن الرد المحتمل على إيران.

وفي مقابلة مع برنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، قال رايدر إن إيران "نفذت هجوما كبيرا على إسرائيل. وساعدت الولايات المتحدة تل أبيب في الدفاع عن نفسها. نواصل مناقشاتنا مع الجانب الإسرائيلي بشأن الخطوات المتعلقة بالرد المتوقع".
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وأضاف رايدر: "نشدد على ضرورة تفادي تصعيد كبير في منطقة الشرق الأوسط"، مشددا على أن "الدبلوماسية هي الحل للتوتر الحالي القائم بين إسرائيل ولبنان".


وتابع قائلا: "نتفهم أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن لا نريد بعض التقديرات الخاطئة".
 
وأكد رايدر أن الولايات المتحدة "ستواصل العمل للدفاع عن إسرائيل، وسنستمر في الجهود الرامية إلى منع التصعيد، والتوصل إلى حل دبلوماسي".



وردا على سؤال حول إمكانية إقدام إسرائيل على رد منفرد بدون موافقة الولايات المتحدة، قال رايدر: "إسرائيل دولة ذات سيادة. لدينا تحالفات وشراكات للعمل على إيجاد حل الوضع الراهن في الشرق الأوسط. نريد حل المشكلة من جذورها، أي نريد وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن".

وفيما يتعلق بالموازنة بين دعم إسرائيل والعمل على خفض التصعيد في المنطقة، قال رايدر: "الواضع معقد ويتطلب العمل معا لحل ذلك الجانب. نواصل الحوار ونستمر في الاعتماد على الردع لإيران ووكلائها في المنطقة".

وحول الملف اللبناني، أوضح رايدر: "نتشاور مع الأصدقاء في لبنان ونعرف طبيعة التحديات التي يواجهونها لنتوصل إلى الحل الأفضل للتعاطي مع هذه الأزمة". (سكاي نيوز)
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