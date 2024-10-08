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قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم البريج في غزة.. وسقوط شهداء وجرحى

Lebanon 24
08-10-2024 | 23:42
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بانتشال مسعفين، فجر اليوم الأربعاء، جثامين أربعة قتلى، بينهم طفل، وعددا من الجرحى، بعد استهداف طائرات إسرائيلية منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتم نقل القتلى والمصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات المجاور.
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وقالت الوكالة إن طائرات إسرائيلية شنّت قصفا صاروخيا مكثفا على منطقة الصفطاوي غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق طائرات مسيرة من نوع "كواد كوبتر" نيرانها، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر مادية وبشرية.
وذكرت الوكالة أن 19 فلسطينيا، بينهم 9 أفراد من عائلة واحدة، قتلوا، مساء الثلاثاء، جراء غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وفي مخيم النصيرات وسط القطاع.

ودوّت انفجارات ناتجة عن قصف مدفعي إسرائيلي في أحياء مختلفة من مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من طائرات مسيرة إسرائيلية في منطقة التوام شمال غرب المدينة.
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