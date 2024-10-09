"المقاومة الإسلامية في العراق": مهاجمة هدف حيوي جنوب أراضينا المحتلة بالطيران المسيّر

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أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم، في بيان أوردته "روسيا اليوم"، أنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأربعاء 9-10-2024، هدفا حيويا جنوب أراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".وأكدت "استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".ونشر الإعلام الحربي "للمقاومة الإسلامية في العراق" مقطع فيديو يوثق تنفيذ العملية.