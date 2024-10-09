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عربي-دولي

صراع الكوريتين تابع.. كوريا الشمالية تقطع الطرق والسكك الحديدية مع الجارة الجنوبية

Lebanon 24
09-10-2024 | 00:29
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فيما أعلنت كوريا الشمالية عن تعيين وزير جديد للبلاد، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الجيش الكوري الشمالي أعلن أنه سيقطع الطرق وخطوط السكك الحديدية مع كوريا الجنوبية تماما بدءا من اليوم الأربعاء وسيعزز وجوده عند الحدود.
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وينذر هذا الإعلان بمزيد من التصعيد بالقرب من الحد الفاصل بين الكوريتين وهو أمر ندر حدوثه في السنوات القليلة الماضية حتى هذا العام.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في تموز إن كوريا الشمالية قامت بالفعل بزرع ألغام أرضية وإقامة حواجز.
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