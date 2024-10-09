هجوم صاروخي على القاعدة الأميركية في ريف دير الزور

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أسقطت الدفاعات الجوية في القاعدة الأميركية بمعمل "كونيكو" بريف دير الزور بسوريا صاروخ هاجم القاعدة، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وذكر المرصد: "أسقطت الدفاعات الجوية في القاعدة الأميركية بمعمل كونيكو بريف دير الزور، صاروخ انطلق من مناطق الميليشيات الموالية لإيران، في أجواء القاعدة، وسط استنفار للقوات الأميركية".