الدفاع الروسية: تدمير 47 مسيرة أوكرانية فوق 5 مناطق روسية وبحر آزوف

Advertisement

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء تحييد 47 طائرة بدون طيار أوكرانية حاولت استهداف مواقع في أراضي روسيا الليلة الماضية.وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم اعتراض وتدمير 24 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و5 في بيلغورود، واثنتين في كل من كورسك وروستوف، إضافة إلى واحدة في كراسنودار و13 فوق مياه بحر آزوف.وكانت الدفاع الروسية أفادت أمس الثلاثاء بدمير 16 طائرة أوكرانية بدون طيار، معظمها فوق مقاطعة بيلغورود، خلال الليلة السابقة. (روسيا اليوم)