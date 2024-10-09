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عربي-دولي

الدفاع الروسية: تدمير 47 مسيرة أوكرانية فوق 5 مناطق روسية وبحر آزوف

Lebanon 24
09-10-2024 | 01:56
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء تحييد 47 طائرة بدون طيار أوكرانية حاولت استهداف مواقع في أراضي روسيا الليلة الماضية.

وأوضحت الدفاع الروسية أنه تم اعتراض وتدمير 24 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و5 في بيلغورود، واثنتين في كل من كورسك وروستوف، إضافة إلى واحدة في كراسنودار و13 فوق مياه بحر آزوف.
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وكانت الدفاع الروسية أفادت أمس الثلاثاء بدمير 16 طائرة أوكرانية بدون طيار، معظمها فوق مقاطعة بيلغورود، خلال الليلة السابقة. (روسيا اليوم)
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