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"بعد اصابته بالتهاب في الرئة"... محمد بن سلمان يطمئن عن صحة الملك

Lebanon 24
09-10-2024 | 03:45
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طمأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، الجميع على صحة عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز.
والأحد أعلن الديوان الملكي، في بيان، أنه تم إجراء فحوصات طبية للملك سلمان بسبب التهاب في الرئة.
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وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترأس، الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، طمأن الأمير محمد بن سلمان "الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".
وأعرب عن "تقديره لكل من سأل عن صحته رعاه الله، داعيا المولى عز وجل أن يمنّ عليه بالشفاء العاجل وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية"، وفق الوكالة.
المصدر: الاناضول
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