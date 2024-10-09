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اتفاق بين فتح وحماس على "إدارة غزة"

Lebanon 24
09-10-2024 | 03:55
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ذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء، أن حركتا فتح وحماس اتفقتا على "تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، ستسمى لجنة الإسناد المجتمعي وتتبع اداريا لحكومة رام الله ".
وأضافت المصادر: "لجنة الإسناد المجتمعي تتشكل من 10-15 عضوا مهنيا من غير المنتمين للفصائل الفلسطينية، وسيناط بها إدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم".
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وتابعت: "تمويل اللجنة سيأتي من جهات دولية داعمة ومن ميزانية الحكومة الفلسطينية والجباية الداخلية".
ولفتت إلى أن اجتماع لفتح وحماس في القاهرة، الأربعاء، سيبحث تفاصيل تشكيل وعمل اللجنة.
وأفادت المصادر بأن التوافق على هذه اللجنة جاء لقطع الطريق على مخطط بنيامين نتنياهو تشكيل إدارة مدنية إسرائيلية لإدارة غزة يكون الجيش الإسرائيلي هو صاحب القرار فيها.
(سكاي نيوز)
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