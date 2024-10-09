ماسك يؤكّد تأييده المطلق لترامب.. هذا ما قاله في حال خسارة الاخير

يكثّف الملياردير إيلون ماسك جهوده لدعم عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وأعلن أنه يؤيد المرشح الجمهوري "بشكل مطلق" خلال مقابلة مع المذيع المحافظ تاكر كارلسون.



وكان ماسك، مالك منصة "إكس" وشركتَي "تسلا" و"سبايس إكس" حاضرا السبت في تجمّع انتخابي للرئيس السابق، وقد أكّد أن دونالد ترامب يجب أن يفوز في الخامس من تشرين الثاني "للحفاظ على الدستور والديموقراطية".

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وفي مقابلته التي استمرت ساعتين مع تاكر كارلسون وبثّت الاثنين، كرّر ماسك تصريحه. وقال للمذيع السابق في قناة "فوكس نيوز"، "رأيي هو أنه إذا لم يفز ترامب بهذه الانتخابات، ستكون هذه انتخاباتنا الأخيرة".

واتّهم إيلون ماسك المعسكر الديموقراطي بنقل مهاجرين "غير نظاميين" إلى عدد من الولايات الرئيسية حتى يحصلوا في النهاية على الجنسية الأميركية ويصوتوا للديموقراطيين.



وأكّد "اليوم، يصل الفرق في الأصوات في الولايات المتأرجحة في بعض الأحيان إلى 10 آلاف أو 20 ألف صوت. فإذا، ماذا سيحدث إذا وضعت مئات الآلاف من الأشخاص في كل ولاية رئيسية؟".