الخارجية الفرنسية: الوضع في لبنان كارثي

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المصدر: الأناضول

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للشعب اللبناني بـ"مواجهة مصير الفلسطينيين في غزة" بأنه "استفزاز".جاء ذلك في تصريح لقناة فرنسا 2 المحلية، الأربعاء.و قال بارو: "إذا حدث هذا الاستفزاز (تهديد نتنياهو ) فإنه سيجر لبنان، الصديق لفرنسا والذي يمر بوضع هش أصلا، إلى الفوضى".وذكر بارو أنه إذا حدث مثل هذا الأمر فإن إسرائيل "ستواجه ما هو أكثر بكثير من المشاكل الأمنية التي كانت موجودة قبل الهجمات على لبنان"، مضيفاً أن "الوضع في لبنان كارثي".