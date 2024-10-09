خشية "ضربة سيبرانية".. العراق يتخذ إجراءات متخصصة

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كشف مصدر حكومي عراقي مسؤول عن "اتخاذ إجراءات وخطوات عالية لمنع أي هجوم سيبراني قد يتعرض له العراق، خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة".وقال المصدر المسؤول، لوكالة "شفق نيوز"، إن "هناك لجنة عليا متخصصة في الأمن السيبراني، وهي عالية الحرفية والمهارة، إضافة إلى دور جهاز الأمن الوطني في تحصين الفضاء السيبراني عراقيا".وأضاف المصدر أن "الضربة السيبرانية غير متحققة وغير ممكنة سواء كانت من قبل إسرائيل او أي جهة أخرى خارجية أو داخلية"، مؤكدًا "وجود تحصينات عالية بهذا المجال"، بحسب قوله.وأشار المصدر العراقي إلى أن "هناك إجراءات عالية المستوى ضد أي ضربة سيبرانية، ولا توجد أي مخاوف أو تداعيات في حال شنت أي هجمة سيبرانية ضد العراق، خلال المرحلة المقبلة".