"مفوض الأونروا": 400 ألف فلسطيني محاصرون شمال قطاع غزة

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أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، الأربعاء، أن العملية العسكرية الإسرائيلية الراهنة في شمالي قطاع غزة تحاصر ما لا يقل عن 400 ألف فلسطيني وتهدد تنفيذ المرحلة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال.وقال لازاريني، في منشور عبر منصة إكس الأربعاء: "يوجد ما لا يقل عن 400 ألف شخص محاصرين في المنطقة" شمالي قطاع غزة.وتابع أن "أوامر الإخلاء الأخيرة من السلطات الإسرائيلية تجبر الناس على الفرار مرارا وتكرارا، وخاصة من مخيم جباليا".لازاريني أردف: "الكثيرون يرفضون (الإخلاء) لأنهم يعرفون جيدا أنه لا مكان آمن في غزة".وأضاف لازاريني أن "الملاجئ تُجبر على الإغلاق والخدمات تتوقف، وبعضها لأول مرة منذ بدء الحرب.. ومع عدم توفر أي إمدادات أساسية تقريبا، ينتشر الجوع ويتعمق مرة أخرى".