ألمانيا تخصص 400 مليون يورو إضافية لدعم أوكرانيا

Advertisement

تخطط وزارة الدفاع الألمانية لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا، ووافق البوندستاغ (البرلمان الألماني) على تخصيص مبلغ إضافي قدره 400 مليون يورو لتمويل المساعدة العسكرية لكييف.أعلن ذلك رئيس مجموعة العمل لتنسيق المساعدة لكييف في وزارة الدفاع الألمانية، اللواء كريستيان فرويدينغ، في مقابلة مع هيئة تحرير RND.وقال فرويدينغ: "وافق البوندستاغ لتوه على تخصيص 400 مليون يورو إضافية لمساعدة أوكرانيا في عام 2024 وحده، وهذا سيسمح لنا بتنفيذ إجمالي 50 مشروعا هذا العام بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليار يورو".وأشار الجنرال إلى أن السلطات الأميركية وعدت بتقديم مبلغ إضافي قدره 8 مليارات يورو لمساعدة أوكرانيا. وأضاف ردا على سؤال عما إذا كانت الدول الغربية سئمت من الصراع: "بالنسبة لي، هذه ليست علامة تعب، بل علامة على التصميم".وأكد أن ألمانيا ستواصل دعم نظام كييف. وقال: "في الأسبوع الماضي فقط، قمنا بتسليم منظومتي دفاع جوي من طراز IRIS-T SLM وSLS. ولاحقا في هذا العام سنرسل نفس كمية هذه المنظومات وكذلك عشرات مركبات المشاة القتالية ودبابات القتال الرئيسية، والآلاف من قذائف المدفعية".