Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا تخصص 400 مليون يورو إضافية لدعم أوكرانيا

Lebanon 24
09-10-2024 | 05:25
A-
A+


Doc-P-1259483-638640725112037853.jpg
Doc-P-1259483-638640725112037853.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تخطط وزارة الدفاع الألمانية لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا، ووافق البوندستاغ (البرلمان الألماني) على تخصيص مبلغ إضافي قدره 400 مليون يورو لتمويل المساعدة العسكرية لكييف.
أعلن ذلك رئيس مجموعة العمل لتنسيق المساعدة لكييف في وزارة الدفاع الألمانية، اللواء كريستيان فرويدينغ، في مقابلة مع هيئة تحرير RND.
Advertisement
وقال فرويدينغ: "وافق البوندستاغ لتوه على تخصيص 400 مليون يورو إضافية لمساعدة أوكرانيا في عام 2024 وحده، وهذا سيسمح لنا بتنفيذ إجمالي 50 مشروعا هذا العام بقيمة إجمالية تبلغ 1.4 مليار يورو".
وأشار الجنرال إلى أن السلطات الأميركية وعدت بتقديم مبلغ إضافي قدره 8 مليارات يورو لمساعدة أوكرانيا. وأضاف ردا على سؤال عما إذا كانت الدول الغربية سئمت من الصراع: "بالنسبة لي، هذه ليست علامة تعب، بل علامة على التصميم".
وأكد أن ألمانيا ستواصل دعم نظام كييف. وقال: "في الأسبوع الماضي فقط، قمنا بتسليم منظومتي دفاع جوي من طراز IRIS-T SLM وSLS. ولاحقا في هذا العام سنرسل نفس كمية هذه المنظومات وكذلك عشرات مركبات المشاة القتالية ودبابات القتال الرئيسية، والآلاف من قذائف المدفعية".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:27 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:29 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:11 | 2024-10-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:37 | 2024-10-09
08:35 | 2024-10-09
08:33 | 2024-10-09
08:19 | 2024-10-09
08:18 | 2024-10-09
08:18 | 2024-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24