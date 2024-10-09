وزير خارجية إيران يزور السعودية لبحث وقف العدوان على فلسطين ولبنان

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يتوجه وزيرالخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إلى السعودية في زيارة لبحث تعزيز التعاون الثنائي ووقف العدوان على لبنان وفلسطين.جاء ذلك بحسب إفادة لسفارة إيران بالرياض، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".وأفادت سفارة إيران في الرياض، بأن عراقجي "سيتوجه إلى السعودية الأربعاء للبحث مع نظيره السعودي (الأمير فيصل بن فرحان) في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والشعبية، وتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها".ولفتت إلى "العلاقات الأخوية التي تربط البلدين".وأضاف بيان السفارة الإيرانية في السعودية، أن وزير الخارجية الإيراني "سيناقش خلال هذه الزيارة أيضًا "القضايا المهمة في المنطقة، بما في ذلك دعم شعبي فلسطين ولبنان، ووقف العدوان عليهما، وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة لهما"، وفق المصدر ذاته.ولم يصدر بيان من الخارجية السعودية بشأن تفاصيل الزيارة المرتقبة الأربعاء.