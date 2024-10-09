28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
20
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وزير خارجية إيران يزور السعودية لبحث وقف العدوان على فلسطين ولبنان
Lebanon 24
09-10-2024
|
05:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتوجه وزيرالخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، إلى السعودية في زيارة لبحث تعزيز التعاون الثنائي ووقف العدوان على لبنان وفلسطين.
جاء ذلك بحسب إفادة لسفارة إيران بالرياض، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".
Advertisement
وأفادت سفارة إيران في الرياض، بأن عراقجي "سيتوجه إلى السعودية الأربعاء للبحث مع نظيره السعودي (الأمير فيصل بن فرحان) في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والشعبية، وتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها".
ولفتت إلى "العلاقات الأخوية التي تربط البلدين".
وأضاف بيان السفارة الإيرانية في السعودية، أن وزير الخارجية الإيراني "سيناقش خلال هذه الزيارة أيضًا "القضايا المهمة في المنطقة، بما في ذلك دعم شعبي فلسطين ولبنان، ووقف العدوان عليهما، وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة لهما"، وفق المصدر ذاته.
ولم يصدر بيان من الخارجية السعودية بشأن تفاصيل الزيارة المرتقبة الأربعاء.
المصدر: الأناضول
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
يحتفظان بصور للضاحية الجنوبية.. الجيش أوقفهما وهذا ما عثر عليه بحوزتهما!
Lebanon 24
يحتفظان بصور للضاحية الجنوبية.. الجيش أوقفهما وهذا ما عثر عليه بحوزتهما!
15:27 | 2024-10-08
08/10/2024 03:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تكشف مصير صفي الدين رسميا.. وهذا ما قاله نتنياهو
Lebanon 24
إسرائيل تكشف مصير صفي الدين رسميا.. وهذا ما قاله نتنياهو
12:22 | 2024-10-08
08/10/2024 12:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. إعلامية لبنانية شهيرة: بكفّي بقا بكفّي ما إلنا غيرك يا رب
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. إعلامية لبنانية شهيرة: بكفّي بقا بكفّي ما إلنا غيرك يا رب
10:29 | 2024-10-08
08/10/2024 10:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هآرتس": 3 "مجانين" في إسرائيل يتخيلون أنهم قادرون على القضاء على "حزب الله"
Lebanon 24
"هآرتس": 3 "مجانين" في إسرائيل يتخيلون أنهم قادرون على القضاء على "حزب الله"
14:00 | 2024-10-08
08/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر تكشف.. هذا ما تريده إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان
Lebanon 24
مصادر تكشف.. هذا ما تريده إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان
13:11 | 2024-10-08
08/10/2024 01:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:37 | 2024-10-09
بعد أن نشرت قناة إسرائيلية صورة "علي السيستاني".. هكذا علّقت الرئاسة العراقية
08:35 | 2024-10-09
روسيا: الشرق الأوسط على حافة حرب واسعة النطاق
08:33 | 2024-10-09
في زيارة إلى الرياض.. وزير الخارجية الإيراني يناقش الأوضاع الإقليمية مع نظيره السعودي
08:19 | 2024-10-09
حصار مستمر ومجازر جديدة.. غزة تسجل 45 شهيدًا خلال 24 ساعة
08:18 | 2024-10-09
طائرة تهبط اضطرارياً... ما حصل مع القبطان مُؤلم جدّاً
08:18 | 2024-10-09
روسيا تنتقد تصريحات هاريس بشأن لقاء بوتين
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
09/10/2024 15:44:21
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
09/10/2024 15:44:21
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
09/10/2024 15:44:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24