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عربي-دولي

لقاء جمع نتنياهو بكبار المسؤولين الأمنيين.. ما الذي جرى بحثه؟

Lebanon 24
09-10-2024 | 05:55
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أفاد موقع "أكسيوس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى أمس مع كبار المسؤولين الأمنيين. 
 
وبحسب الموقع بحث نتنياهو مع كبار المسؤولين الأمنيين نطاق وتوقيت الرد على إيران.
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