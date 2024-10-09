لقاء جمع نتنياهو بكبار المسؤولين الأمنيين.. ما الذي جرى بحثه؟

أفاد موقع "أكسيوس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى أمس مع كبار المسؤولين الأمنيين.

وبحسب الموقع بحث نتنياهو مع كبار المسؤولين الأمنيين نطاق وتوقيت الرد على إيران.