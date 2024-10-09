صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر منذ تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 42 ألف شهيد وأكثر من 97 ألف جريح.وقالت الوزارة في تقريرها الاحصائي اليومي للعدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ369 على قطاع غزة إن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 45 شهيدا و 130 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقالت "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".