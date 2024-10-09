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آخر خبر عن قائد فيلق القدس.. مسؤول يكشف عن وضعه الصحيّ

Lebanon 24
09-10-2024 | 06:08
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أكد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني أن  قائد فيلق القدس اسماعيل قاآني بصحة جيدة.
 
وأضاف أن قاآني سيحصل على وسام من المرشد الإيراني علي خامنئي خلال أيام.
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