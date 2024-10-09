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أردوغان: أوهام إسرائيل بالأرض الموعودة ستمنى بهزيمة كبيرة

Lebanon 24
09-10-2024 | 07:25
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شكك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجدوى المخططات الاستعمارية التي تسعى إليها إسرائيل بمنطقة الشرق الأوسط، قائلا إن "وهم الأرض الموعودة مصيره خيبة أمل وسيمنى بهزيمة كبيرة".
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام الكتلة البرلمانية لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم في مقر البرلمان في العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء.
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وأضاف أردوغان: "التاريخ لن يغفر أبدا لمن صفقوا واقفين للوحش الذي تلطخت يداه بدماء عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين"، وذلك في إشارة إلى تصفيق أعضاء الكونغرس الأميركي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. (الأناضول)
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