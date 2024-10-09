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عربي-دولي

الخارجية الروسية: موسكو ستطالب بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن العمليات الأوكرانية

Lebanon 24
09-10-2024 | 07:58
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قال روديون ميروشنيك، السفير بالخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف، إن روسيا تقوم باستمرار بتقييم الأضرار التي سببها الجانب الأوكراني منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة.

وأشار السفير، في حديث لـ"إزفستيا"، إلى أن الجانب الروسي سيطالب حتما بتسديد تعويضات عنها.
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وأضاف: "تقوم هيئات مختصة تم إنشاؤها على المستوى الإقليمي، بجمع هذه البيانات عن الجرائم الأوكرانية والضرر الناجم عنها. وتقوم بعض الهيئات بتنفيذ أعمال الترميم على نفقة الدولة، وتعمل في هذا المجال العديد من الصناديق والآليات الأخرى. بشكل عام يتم جرد كل الأضرار وتسجيلها في قاعدة البيانات، التي تسجل خسائر الاقتصاد والمؤسسات المختلفة والمواطنين".

وشدد الدبلوماسي على أن روسيا ستبحث عن آليات تسمح لها بالحصول على التعويضات عن الأضرار الناجمة. طبعا في الوقت الراهن لا يزال من الصعب تحديد المبلغ الإجمالي للخسائر بسبب استمرار الأعمال القتالية.

وأكد ميروشنيك أنه "مع تقدم الجيش الروسي وتحريره للمزيد من الأراضي، سيصبح من الممكن صياغة الشروط والمطالب تجاه المذنبين في ارتكاب الجرائم المسجلة، وكذلك الحديث عن آليات واقعية للتعويض عن الأضرار". (روسيا اليوم) 
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