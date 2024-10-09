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روسيا تنتقد تصريحات هاريس بشأن لقاء بوتين

Lebanon 24
09-10-2024 | 08:18
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انتقدت روسيا، الأربعاء، تصريحات لكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية، أكدت فيها أنها لن تلتقي بحال فوزها، الرئيس فلاديمير بوتين لبحث الحرب في أوكرانيا، من دون حضور ممثل عن كييف.
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ودانت السفارة الروسية في واشنطن التصريحات "المهينة" و"غير المقبولة" التي أدلت بها المرشحة الديمقراطية.
وأشارت إلى أن ما قالته هاريس "يظهر فقط إحباط وعجز الأوساط الحاكمة في واشنطن"، منتقدة "الخطاب الهجومي" و"غضب" الولايات المتحدة.
واعتبرت السفارة أن ذلك يعود إلى "عدم قدرة" واشنطن على إدارة العلاقات مع موسكو، المتدهورة على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اعتبارا من 2022.
(سكاي نيوز)

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