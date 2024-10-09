27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد أن نشرت قناة إسرائيلية صورة "علي السيستاني".. هكذا علّقت الرئاسة العراقية
Lebanon 24
09-10-2024
|
08:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الرئاسة العراقية اليوم الأربعاء، رفضها المساس بالمرجعية الدينية، معتبرة أنّ "هذا التعدي السافر سيؤدي إلى توسيع دائرة العنف وإلى مزيد من الاقتتال في المنطقة.
وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان: "ندين بأشد العبارات المساس الذي طال المرجعية العليا في العراق والعالم من خلال وسائل إعلام الكيان المحتل"، لافتة إلى أنه "نرفض مثل هذه الإساءات لمقام المرجعية ونؤكد ضرورة احترام المقدسات لكل الأديان والمذاهب إسلامية كانت أو غير إسلامية".
Advertisement
وأضافت أن "هذا التعدي السافر سيؤدي الى توسيع دائرة الخطر والعنف وسيعرض المنطقة الى مزيد من الاقتتال"، داعية المجتمع الدولي إلى "التحرك الفاعل وإبداء مواقف عاجلة في رفض أية دعوات للكراهية بين الشعوب".
وأكدت الرئاسة سعي العراق الى "تعزيز الجهود من أجل إيقاف العدوان على فلسطين ولبنان"، مبينة "موقف العراق الثابت والمبدئي من قضية فلسطين العادلة وحق شعبه في تقرير مصيره وإقامة دولته على كامل ترابه الوطني".
جاء ذلك، عقب نشر إحدى القنوات الإسرائيلية صورة للمرجع الديني الشيعي علي السيستاني من بين صور شخصيات أخرى، على قائمة الإغتيالات الإسرائيلية.
بدورها، أعربت الحكومة العراقية عن رفضها أي مساس بمكانة المرجعية الدينية العليا في البلاد، محذرة من أن هذه الخطوة تشجع على توسيع دائرة العدوان وتعرض الأمن والسلم الدوليين إلى تهديد حقيقي. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
يحتفظان بصور للضاحية الجنوبية.. الجيش أوقفهما وهذا ما عثر عليه بحوزتهما!
Lebanon 24
يحتفظان بصور للضاحية الجنوبية.. الجيش أوقفهما وهذا ما عثر عليه بحوزتهما!
15:27 | 2024-10-08
08/10/2024 03:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تكشف مصير صفي الدين رسميا.. وهذا ما قاله نتنياهو
Lebanon 24
إسرائيل تكشف مصير صفي الدين رسميا.. وهذا ما قاله نتنياهو
12:22 | 2024-10-08
08/10/2024 12:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"هآرتس": 3 "مجانين" في إسرائيل يتخيلون أنهم قادرون على القضاء على "حزب الله"
Lebanon 24
"هآرتس": 3 "مجانين" في إسرائيل يتخيلون أنهم قادرون على القضاء على "حزب الله"
14:00 | 2024-10-08
08/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بملابس البحر.. جويل مردينيان تتضامن مع لبنان وتتعرّض لهجوم واسع (صور)
Lebanon 24
بملابس البحر.. جويل مردينيان تتضامن مع لبنان وتتعرّض لهجوم واسع (صور)
04:06 | 2024-10-09
09/10/2024 04:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية مصارف لبنان اجتمعت مع منصوري.. وهذا ما تم بحثه
Lebanon 24
جمعية مصارف لبنان اجتمعت مع منصوري.. وهذا ما تم بحثه
12:17 | 2024-10-08
08/10/2024 12:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:28 | 2024-10-09
"لمعالجة القضايا العالقة".. غوتيريش: أواصل تشجيع الجهات الفاعلة اللبنانية
11:18 | 2024-10-09
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على عدد من الصحفيين في غزة.. وفيديو يوثق المشهد!
11:00 | 2024-10-09
دولة جديدة تنضم لدعوة "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل.. من هي؟
11:00 | 2024-10-09
هل سنشهد اجتياحاً كبيراً للبنان؟ سيناريوهات لـ"حرب إسرائيل"!
10:52 | 2024-10-09
عبر البحر... دولة تبدأ بإجلاء مواطنيها في لبنان
10:51 | 2024-10-09
قضية تخريب "السّيل الشمالي" إلى الواجهة من جديد.. هذا ما كشفته موسكو
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
09/10/2024 18:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
09/10/2024 18:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
09/10/2024 18:47:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24