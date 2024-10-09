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عربي-دولي

بعد أن نشرت قناة إسرائيلية صورة "علي السيستاني".. هكذا علّقت الرئاسة العراقية

Lebanon 24
09-10-2024 | 08:37
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أعلنت الرئاسة العراقية اليوم الأربعاء، رفضها المساس بالمرجعية الدينية، معتبرة أنّ "هذا التعدي السافر سيؤدي إلى توسيع دائرة العنف وإلى مزيد من الاقتتال في المنطقة.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان: "ندين بأشد العبارات المساس الذي طال المرجعية العليا في العراق والعالم من خلال وسائل إعلام الكيان المحتل"، لافتة إلى أنه "نرفض مثل هذه الإساءات لمقام المرجعية ونؤكد ضرورة احترام المقدسات لكل الأديان والمذاهب إسلامية كانت أو غير إسلامية".
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وأضافت أن "هذا التعدي السافر سيؤدي الى توسيع دائرة الخطر والعنف وسيعرض المنطقة الى مزيد من الاقتتال"، داعية المجتمع الدولي إلى "التحرك الفاعل وإبداء مواقف عاجلة في رفض أية دعوات للكراهية بين الشعوب".

وأكدت الرئاسة سعي العراق الى "تعزيز الجهود من أجل إيقاف العدوان على فلسطين ولبنان"، مبينة "موقف العراق الثابت والمبدئي من قضية فلسطين العادلة وحق شعبه في تقرير مصيره وإقامة دولته على كامل ترابه الوطني". 

جاء ذلك، عقب نشر إحدى القنوات الإسرائيلية صورة للمرجع الديني الشيعي علي السيستاني من بين صور شخصيات أخرى، على قائمة الإغتيالات الإسرائيلية.

بدورها، أعربت الحكومة العراقية عن رفضها أي مساس بمكانة المرجعية الدينية العليا في البلاد، محذرة من أن هذه الخطوة تشجع على توسيع دائرة العدوان وتعرض الأمن والسلم الدوليين إلى تهديد حقيقي. (روسيا اليوم) 
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