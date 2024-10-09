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زاخاروفا: السلام في أوكرانيا مستحيل في هذه الحالة

Lebanon 24
09-10-2024 | 09:48
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأربعاء،‭‭ ‬‬إن من المستحيل تحقيق سلام عادل في أوكرانيا إذا فقدت كييف حيادها بالانضمام إلى تكتل مثل حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة.
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وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن محادثات السلام لن تبدأ إلا إذا وافقت أوكرانيا على التخلي عن مساحات شاسعة من الأراضي، التي أعلنت روسيا ضمها وإذا توقفت عن مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
 
وفي تعليقات حول تقارير تفيد بأن الغرب يناقش خيارا يشمل انضمام أوكرانيا إلى الحلف مقابل قبول كييف للسيطرة الروسية على أراض أوكرانية، قالت زاخاروفا إن تحقيق سلام عادل في أوكرانيا سيكون مستحيلا بدون ضمان أن أوكرانيا في وضع محايد وغير منحاز.

وأضافت أن ما تصفه روسيا "بالعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا هو رد فعل على توسع الحلف شرقا. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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