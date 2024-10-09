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عربي-دولي

قضية تخريب "السّيل الشمالي" إلى الواجهة من جديد.. هذا ما كشفته موسكو

Lebanon 24
09-10-2024 | 10:51
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أكدت الناطقة باسم الخارحية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تمتلك أدلة على تورط واشنطن ولندن في تفجير خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، مضيفة أن نشر هذه الأدلة مرهون ببعض الظروف.

وقال زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء ردا على سؤال عن وجود بيانات ذات صلة بجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "هذه الأدلة موجودة، وفيما يتعلق بما إذا كنا سنعلنها مما سيمثل أيضا ردا على سؤال عن نوع تلك الأدلة، فننطلق من مدى جدوى هذا الأمر وكيفية تطورات التحقيق".
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وأضافت: "لقد اقترحنا مرارا التعاون مع الجميع، وقمنا بذلك ليس من خلال الدعوات العلنية فحسب، بل أيضا من خلال القنوات القانونية المناسبة القائمة بين وكالات إنفاذ القانون، وقد اتصلنا بهم عدة مرات. لقد دعمنا هذه الطلبات القانونية سياسيا وعلنيا، لكننا لم نتلق أي رد".

وتابعت زاخاروفا: "في رأيي، كان ينبغي لأولئك الذين يجرون التحقيقات في الخارج، ولا سيما في ألمانيا، أن يكونوا مهتمين بتبادل المواد، وتلقي البيانات منا، وتزويدنا بالمعلومات ذات الصلة.. نحن لم نكن مستعدين لذلك فحسب، بل وكنا مصرين على ذلك". (روسيا اليوم)
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