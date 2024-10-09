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سيكون "مميتاً".. هذا ما قيل في إسرائيل عن الهجوم ضدّ إيران

Lebanon 24
09-10-2024 | 15:50
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، إن الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل كان عدوانياً لكنه ليس دقيقاً، وأضاف: "من ناحية أخرى، فإن هجومنا سيكون فتاكاً ودقيقاً وقبل كل شيء مفاجئاً، ولن يفهموا ماذا حدث وكيف".
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كلام غالانت جاء خلال زيارته وحدة جهاز الإستخبارات العسكرية "أمان" 9900، وقد أشار إلى أن "عملية مهاجمة إيران ستتم من قبل المقاتلين في الميدان وضمن المقرات". 
بدورها، ذكرت القناة الـ"12" الإسرائيلية أن الرد على إيران سيكون مميتاً حتى لو كان ثمنه رداً إيرانيا يصيب مبان ومواقع استراتيجية.
ويوم 1 تشرين الأول الماضي، شنت إيران هجوماً كبيراً ضد إسرائيل، حيث أطلقت مئات الصواريخ الباليستية باتجاهها، ما أسفر عن أضرار كبيرة.
وذكرت طهران حينها أن هذا الهجوم هو رد إنتقامي على اغتيال إسرائيل لأمين عام "حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

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