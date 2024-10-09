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عربي-دولي

حملة هاريس.. هذا ما جمعته منذ ترشحها للرئاسة

Lebanon 24
09-10-2024 | 16:05
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جمعت الحملة الرئاسية لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس واللجان السياسية ذات الصلة، مليار دولار منذ أن أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، وفق ما كشفه مصدر مطلع لوكالة رويترز الأربعاء.
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ومنذ أن حلت هاريس محل الرئيس جو بايدن في 21 تموز، تدفقت الدولارات على خزائن حملتها ولجان العمل السياسي التابعة لها والحزب الديمقراطي بوتيرة غير مسبوقة.

وجمعت هاريس 25 مليون دولار في اليوم الذي اختيرت فيه مرشحة للحزب وجمعت 500 مليون دولار في نحو شهر، وفق الوكالة.

وجمع الرئيس السابق دونالد ترامب والحزب الجمهوري 130 مليون دولار في آب، تاركين 295 مليون دولار نقدا في متناول اليد في نهاية ذلك الشهر، مقابل 404 ملايين دولار لهاريس والديمقراطيين.

ولا يزال سباق هاريس ضد ترامب متقاربا، مع تضاؤل فارق تقدمها على المستوى الوطني حسبما أظهر استطلاع جديد لرويترز/إبسوس. وقال المصدر إن حجم الأموال يعكس حماس المتبرعين في انتخابات الخامس من تشرين الثاني.
 
 
ويستخدم المال في الإعلانات والعمليات في الولايات المتأرجحة وطاقم العاملين في كل حملة. (سكاي نيوز)
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