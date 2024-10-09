الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة فوق البحر الأحمر

أعلن جيش العدو الإسرائيلي أنه اعترض مسيّرة اقتربت من إسرائيل فوق البحر الأحمر.

وقال العدو: "اعترضنا مسيّرة كانت في طريقها إلى إيلات، قبل عبورها الأجواء الإسرائيلية".

إلى ذلك، أعلنت فصائل عراقية أنها هاجمت "هدفا حيويا" في إيلات جنوبي إسرائيل.