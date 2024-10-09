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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة فوق البحر الأحمر

Lebanon 24
09-10-2024 | 16:50
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أعلن جيش العدو الإسرائيلي أنه اعترض مسيّرة اقتربت من إسرائيل فوق البحر الأحمر.
 
وقال العدو: "اعترضنا مسيّرة كانت في طريقها إلى إيلات، قبل عبورها الأجواء الإسرائيلية".
 
إلى ذلك، أعلنت فصائل عراقية أنها هاجمت "هدفا حيويا" في إيلات جنوبي إسرائيل.
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