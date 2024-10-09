مكالمة هامّة بين بايدن ونتنياهو.. ماذا جاء فيها؟

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وأفاد البيت الأبيض في بيان بشأن المكالمة، بأن "بايدن استنكر هجوم إيران بصواريخ باليستية على إسرائيل".وأشار إلى أن "بايدن ونتنياهو بحثا الوضع الإنساني في غزة".وشدّد على أن "بايدن عاود التأكيد في اتصاله مع نتنياهو على حق إسرائيل في حماية مواطنيها من حزب الله".وأضاف البيت الأبيض أن "الزعيمين ناقشا الحاجة الملحّة لتجديد الدبلوماسية للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة".واختتم البيان بالقول إن "بايدن ونتنياهو اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في الأيام المقبلة".