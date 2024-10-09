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عربي-دولي

مكالمة هامّة بين بايدن ونتنياهو.. ماذا جاء فيها؟

Lebanon 24
09-10-2024 | 17:36
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قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن حثّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء على تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في لبنان، وخاصة في المناطق المأهولة بالسكان في بيروت، بينما كرر دعمه لاستهداف مسلحي جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.
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وأفاد البيت الأبيض في بيان بشأن المكالمة، بأن "بايدن استنكر هجوم إيران بصواريخ باليستية على إسرائيل".

وأشار إلى أن "بايدن ونتنياهو بحثا الوضع الإنساني في غزة".
وشدّد على أن "بايدن عاود التأكيد في اتصاله مع نتنياهو على حق إسرائيل في حماية مواطنيها من حزب الله".

وأضاف البيت الأبيض أن "الزعيمين ناقشا الحاجة الملحّة لتجديد الدبلوماسية للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة".

واختتم البيان بالقول إن "بايدن ونتنياهو اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في الأيام المقبلة".
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