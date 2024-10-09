26
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
14
o
بشري
18
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مكالمة هامّة بين بايدن ونتنياهو.. ماذا جاء فيها؟
Lebanon 24
09-10-2024
|
17:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن حثّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء على تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في لبنان، وخاصة في المناطق المأهولة بالسكان في بيروت، بينما كرر دعمه لاستهداف مسلحي جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.
Advertisement
وأفاد البيت الأبيض في بيان بشأن المكالمة، بأن "بايدن استنكر هجوم إيران بصواريخ باليستية على إسرائيل".
وأشار إلى أن "بايدن ونتنياهو بحثا الوضع الإنساني في غزة".
وشدّد على أن "بايدن عاود التأكيد في اتصاله مع نتنياهو على حق إسرائيل في حماية مواطنيها من حزب الله".
وأضاف البيت الأبيض أن "الزعيمين ناقشا الحاجة الملحّة لتجديد الدبلوماسية للإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة".
واختتم البيان بالقول إن "بايدن ونتنياهو اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في الأيام المقبلة".
Advertisement
الأكثر قراءة
بملابس البحر.. جويل مردينيان تتضامن مع لبنان وتتعرّض لهجوم واسع (صور)
Lebanon 24
بملابس البحر.. جويل مردينيان تتضامن مع لبنان وتتعرّض لهجوم واسع (صور)
04:06 | 2024-10-09
09/10/2024 04:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منشور تحريضي يُحدث بلبلة كبيرة في المتن
Lebanon 24
منشور تحريضي يُحدث بلبلة كبيرة في المتن
13:14 | 2024-10-09
09/10/2024 01:14:31
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوها.. هذه صورة الإسرائيلي الذي تم توقيفه في الضاحية!
Lebanon 24
شاهدوها.. هذه صورة الإسرائيلي الذي تم توقيفه في الضاحية!
12:53 | 2024-10-09
09/10/2024 12:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب "العملاء".. نادين نسيب نجيم غاضبة ومُستاءة (صورة)
Lebanon 24
بسبب "العملاء".. نادين نسيب نجيم غاضبة ومُستاءة (صورة)
03:27 | 2024-10-09
09/10/2024 03:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية كبيرة لـ"حزب الله".. إليكم ما فعله بقوة إسرائيليّة!
Lebanon 24
عملية كبيرة لـ"حزب الله".. إليكم ما فعله بقوة إسرائيليّة!
13:46 | 2024-10-09
09/10/2024 01:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:50 | 2024-10-09
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة فوق البحر الأحمر
16:18 | 2024-10-09
اغتيال قياديّ من "حزب الله" في سوريا.. من هو؟
16:05 | 2024-10-09
حملة هاريس.. هذا ما جمعته منذ ترشحها للرئاسة
15:50 | 2024-10-09
سيكون "مميتاً".. هذا ما قيل في إسرائيل عن الهجوم ضدّ إيران
15:00 | 2024-10-09
دخان برائحة كريهة يغطي عدّة مدن بمصر.. والسلطات توضح!
13:58 | 2024-10-09
إستهداف مواقع لـ"حزب الله".. بيانٌ من الجيش الإسرائيلي
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
10/10/2024 04:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
10/10/2024 04:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
10/10/2024 04:51:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24