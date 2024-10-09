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عربي-دولي

انفجار جديد يهزّ ريف حمص.. هذا ما استهدفته إسرائيل فجرًا من الأجواء اللبنانية

Lebanon 24
09-10-2024 | 22:06
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تعرّض معمل في ريف حمص إلى قصف إسرائيليّ، فجر اليوم، الأحد.
 
وقالت سانا أنّه وقعت أضرار مادية في أحد المعامل في مدينة حسيا بريف حمص جراء عدوان جوي إسرائيلي استهدف المدينة وموقعاً عسكرياً بريف حماة.
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وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه "حوالي  الساعة الواحدة فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً معملاً لتجميع السيارات في المنطقة الصناعية في حسياء بريف حمص وأحد المواقع العسكرية في حماه".

وأضاف المصدر ان الخسائر جراء العدوان اقتصرت على الماديات.
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