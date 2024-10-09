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عربي-دولي
"لن تكون هناك مباراة إياب".. هذا ما قاله ترامب عن المناظرة الثانية مع هاريس
Lebanon 24
09-10-2024
|
22:59
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رفض المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، الأربعاء، بشكل نهائي المشاركة في مناظرة تلفزيونية ثانية مع منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.
وكتب الرئيس السابق على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" إنه "لن تكون هناك مباراة إياب!"، وذلك على الرغم من اقتراح شبكتي "سي إن إن" و"فوكس نيوز" تنظيم منازلة تلفزيونية ثانية بين المرشحين.
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وكانت نائبة الرئيس الأميركي قد أعلنت قبولها دعوة من شبكة "سي.أن.أن" للمشاركة في مناظرة أخرى مع ترامب في الثالث والعشرين من تشرين الأوّل المقبل، إلا أن الرئيس السابق اعتبر في تصريحات أمام تجمع لأنصاره في ويلمغنتون في ولاية نورث كارولاينا، أن الأوان قد فات، قائلا إن التصويت بدأ بالفعل.
وردت هاريس على تعليق ترامب حينها في لقاء مع أنصارها بتجمع انتخابي في نورث كارولينا، أنها تؤمن أن المصوّتين الأميركيين من حقهم أن يحصلوا على مناظرة أخرى.
وتلعب مسألة الثقة في وسائل الإعلام دورا كبيرا في تشكيل مواقف ترامب. ففي حين قبلت هاريس دعوة "سي.أن.أن" أعرب ترامب عن تحفظاته تجاه هذه الشبكة، واتهما بالانحياز لصالح الديمقراطيين.
في المقابل، يرى الديمقراطيون أن شبكة فوكس نيوز، التي يميل ترامب للتعاون معها، ليست محايدة. (الحرة)
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