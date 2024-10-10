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عربي-دولي

لافروف يصل إلى لاوس لحضور قمة شرق آسيا

Lebanon 24
10-10-2024 | 01:04
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى فيينتيان عاصمة لاوس اليوم الخميس لحضور قمة دول شرق آسيا الـ19 التي ستبدأ أعمالها غدا الجمعة.

ومن المقرر أيضا أن يستضيف لافروف أيضا عدة اجتماعات ثنائية.

وتعتبر قمة شرق آسيا بمثابة منتدى للحوار بين زعماء منطقة آسيا والمحيط الهادئ حول مجموعة واسعة من القضايا السياسية والاقتصادية الاستراتيجية، بما في ذلك أهداف تعزيز البنية الأمنية الإقليمية.
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وتم تأسيس قمة شرق آسيا عام 2005 كمنصة للحوار الاستراتيجي بين زعماء دول آسيا والمحيط الهادئ حول القضايا الملحة المتعلقة بضمان الأمن والنمو الاقتصادي وتعزيز التعاون. (روسيا اليوم)
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