Advertisement

عربي-دولي

الجيش الأوكراني: دمّرنا مستودعا في جنوب روسيا يضم 400 طائرة مسيّرة إيرانية

Lebanon 24
10-10-2024 | 01:14
A-
A+
Doc-P-1259912-638641450478704260.png
Doc-P-1259912-638641450478704260.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الجيش الأوكراني أنّه دمّر مستودعا في جنوب روسيا يضمّ حوالى 400 طائرة مسيّرة مفخّخة إيرانية الصنع من طراز شاهد، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال في منشور على تطبيق تلغرام: إنّ قواته "هاجمت مستودعا لطائرات مسيّرة من طراز شاهد بالقرب من أوكتيابرسكي في منطقة كراسنودار الروسية حوالي 400 طائرة مسيّرة هجومية كانت مخزّنة هناك".
Advertisement

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ويُعتقد أنها التقطت في المنطقة كرة لهب ضخمة تضيء عتمة الليل وتليها سلسلة انفجارات.

أضاف الجيش: "أنّ تدمير القاعدة المخصّصة لتخزين مسيّرات شاهد سيقلّل بشكل كبير قدرة المحتلّ الروسي على ترويع المدنيّين في المدن والقرى الأوكرانية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:30 | 2024-10-10
03:29 | 2024-10-10
02:48 | 2024-10-10
02:45 | 2024-10-10
02:28 | 2024-10-10
02:27 | 2024-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24