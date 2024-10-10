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عربي-دولي
الجيش الأوكراني: دمّرنا مستودعا في جنوب روسيا يضم 400 طائرة مسيّرة إيرانية
Lebanon 24
10-10-2024
|
01:14
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أعلن الجيش الأوكراني أنّه دمّر مستودعا في جنوب روسيا يضمّ حوالى 400 طائرة مسيّرة مفخّخة إيرانية الصنع من طراز شاهد، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال في منشور على تطبيق تلغرام: إنّ قواته "هاجمت مستودعا لطائرات مسيّرة من طراز شاهد بالقرب من أوكتيابرسكي في منطقة كراسنودار الروسية حوالي 400 طائرة مسيّرة هجومية كانت مخزّنة هناك".
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وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ويُعتقد أنها التقطت في المنطقة كرة لهب ضخمة تضيء عتمة الليل وتليها سلسلة انفجارات.
أضاف الجيش: "أنّ تدمير القاعدة المخصّصة لتخزين مسيّرات شاهد سيقلّل بشكل كبير قدرة المحتلّ الروسي على ترويع المدنيّين في المدن والقرى الأوكرانية".
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