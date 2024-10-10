الجيش الأوكراني: دمّرنا مستودعا في جنوب روسيا يضم 400 طائرة مسيّرة إيرانية

Advertisement

أعلن الجيش الأوكراني أنّه دمّر مستودعا في جنوب روسيا يضمّ حوالى 400 طائرة مسيّرة مفخّخة إيرانية الصنع من طراز شاهد، بحسب وكالة "فرانس برس".وقال في منشور على تطبيق تلغرام: إنّ قواته "هاجمت مستودعا لطائرات مسيّرة من طراز شاهد بالقرب من أوكتيابرسكي في منطقة كراسنودار الروسية حوالي 400 طائرة مسيّرة هجومية كانت مخزّنة هناك".وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ويُعتقد أنها التقطت في المنطقة كرة لهب ضخمة تضيء عتمة الليل وتليها سلسلة انفجارات.أضاف الجيش: "أنّ تدمير القاعدة المخصّصة لتخزين مسيّرات شاهد سيقلّل بشكل كبير قدرة المحتلّ الروسي على ترويع المدنيّين في المدن والقرى الأوكرانية".