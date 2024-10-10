زعيم المعارضة التركية: فرصة لن تعوض لترحيل اللاجئين

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وخلال تصريحات لأوزيل في بلدة إسكندرون بولاية هاتاي، برر أوزيل سبب تأخر لقائه مع الرئيس السوري قائلا، إن أردوغان بعث برسالة إلى بوتين، قائلا: "دع الأسد يقابلني أولاً، إذا قابل المعارضة فلن يكون هناك اتفاق".وأضاف أوزيل: "الآن نحن ننتظره أن يذهب، أخي اذهب بأسرع وقت ممكن وتحدث عن مشكلة اللاجئين، لقد أعلن الأسد عفوا عاما، إذا غادر الجميع هنا، فلن يتعرضوا للعقاب. إذا ضاعت هذه الفرصة اليوم، فلن تتكرر مرة أخرى، أنا أحذرك من هنا، لنذهب، سأذهب أنا بمفردي، وأنت تذهب على حدة، لنذهب معا إذا لزم الأمر. دعونا نذهب مع ممثلي وقادة الأحزاب السياسية الأخرى في تركيا، لقد جلبتم هذه المشكلة الوطنية علينا، ولكن دعونا نحلها معًا، دعونا ننهي مشكلة اللاجئين هذه في أقرب وقت ممكن، أكرر هذه الدعوة".وذكر أوزيل أن تركيا هي الدولة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم وهي متقدمة بفارق كبيروتابع أوزيل: "أقول في وجوه جميع الأوروبيين: لقد أعطيتمونا 6 مليارات دولار وجعلتمونا وجهاً لوجه مع 4.5-5 مليون لاجئ يجب أن نحل هذه المشكلة معاً، وإذا لم نفعل ذلك فلن يكون ذلك في صالح تركيا ولا في صالح أوروبا". (روسيا اليوم)