Advertisement

إقتصاد

"الازدواج الضريبي" على الاميركيين في الخارج.. هل سينهيه ترامب؟

Lebanon 24
10-10-2024 | 01:41
A-
A+
Doc-P-1259930-638641472200262318.png
Doc-P-1259930-638641472200262318.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يخطط المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترمب، لخفض الضرائب على المواطنين الأميركيين المقيمين في الخارج، في خطوة جديدة تهدف إلى كسب تأييد مجموعة من الناخبين الذين غالباً ما يتم تجاهلهم، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
Advertisement

وتتميز الولايات المتحدة بنظام ضريبي فريد من نوعه، حيث تفرض الضرائب على دخل مواطنيها أينما كان مصدره وأينما كانوا يعيشون، مما يجعلها الدولة الكبرى الوحيدة التي تتبع هذا النظام. وعلى النقيض، تعتمد الدول الأخرى على أنظمة تعتمد على مكان الإقامة لجمع الضرائب.

ويعود هذا النظام الأميركي إلى عام 1864، حين تم فرض ضريبة الدخل لتمويل الحرب الأهلية.

وقال ترمب في بيان لصحيفة "وول ستريت جورنال": "أؤيد إنهاء الازدواج الضريبي على الأميركيين في الخارج".

وتأتي هذه الفكرة في إطار مجموعة من السياسات الضريبية التي طرحها ترمب خلال حملته للانتخابات الأميركية، مثل إلغاء الضرائب على الإكراميات واستحقاقات الضمان الاجتماعي والعمل الإضافي. وتهدف هذه الخطط إلى استهداف شريحة محددة من الناخبين.

وقد يسهم هذا التغيير المحدود في إزالة عبء فريد يواجهه الأميركيون في الخارج، لا سيما الأثرياء منهم الذين يدفعون ضرائب على دخلهم العالمي إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى الضرائب في بلدان إقامتهم. ويشكل هذا الوضع مصدر إزعاج خاص لما يعرف بـ"الأميركيين بالصدفة"، وهم الأفراد الذين يحملون الجنسية الأميركية بسبب ولادتهم في الولايات المتحدة، ولكن لديهم روابط محدودة بالبلاد. (الشرق)


إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:14 | 2024-10-10
05:21 | 2024-10-10
04:51 | 2024-10-10
04:13 | 2024-10-10
03:50 | 2024-10-10
03:47 | 2024-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24