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عربي-دولي

الدفاعات الروسية تُسقط 92 مسيرة أوكرانية في ليلة واحدة

Lebanon 24
10-10-2024 | 02:45
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أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 92 مسيرة أوكرانية فوق القرم وبحر آزوف جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان الوزارة :"تم إسقاط 47 مسيرة فوق إقليم كراسنودار، و12 فوق مقاطعة كورسك، و9 فوق مقاطعة روستوف، و4 فوق مقاطعة بريانسك، و2 فوق مقاطعة بيلغورود، و2 فوق القرم، و1 فوق مقاطعة فورونيج، و15 فوق بحر آزوف".
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وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ التي في حوزة النظام الأوكراني. (روسيا اليوم) 
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