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إطلاق نار قرب هدف إسرائيلي في السويد

Lebanon 24
10-10-2024 | 06:14
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بعد تعرّض سفارة إسرائيل في ستوكهولم لإطلاق نار قبل حوالي 10 أيام، وقع حادث آخر مشابه في السويد، فقد قالت الشرطة اليوم الخميس، إنها تحقق في إطلاق نار بالقرب من هدف إسرائيلي في مدينة غوتنبرغ.

وذكرت الشرطة في بيان أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
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كما أضافت الشرطة أنه جرى القبض على مشتبه به في مكان الحادث، وفتح تحقيق أولي بشأن الشروع في القتل وجريمة استخدام أسلحة خطيرة. (العربية)
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