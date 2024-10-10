موسكو: كلام ترامب بشأن نزع السلاح النووي بين روسيا والولايات المتحدة والصين غير صحيح

أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأن روسيا والصين والولايات المتحدة الأميركية، تقترب من إبرام اتفاق بشأن نزع السلاح النووي بالكامل، لا تتوافق مع الواقع.

Advertisement

وقال ريابكوف للصحفيين: "لا، هذا غير صحيح. من المعروف أن محاولات إدارة ترامب، لجلوس الوفد الصيني والممثلين الصينيين على طاولة المفاوضات نفسها معنا، باءت بالفشل".

وأشار ريابكوف إلى أن "الولايات المتحدة في ذلك الوقت، أرسلت عددًا من الإشارات حول اهتمامها بالحوار مع بكين بشأن الحد من الأسلحة، وروسيا بدورها أعطت الأولوية لحلفاء الولايات المتحدة، الذين يمتلكون أسلحة نووية (بريطانيا وفرنسا) باعتبارهم مشاركين في مثل هذه المفاوضات الافتراضية، والتي بطبيعة الحال، لم تظهر أي رغبة في الانضمام إلى المفاوضات".

وأضاف ريابكوف: "لكن كل هذا أصبح في الماضي".

وقال ترامب، يوم أمس الأربعاء، إنه خلال السنوات التي قضاها في السلطة، "كانت الولايات المتحدة وروسيا والصين، على وشك إبرام اتفاق يتضمن التخلي الكامل عن الأسلحة النووية". ووفقا له، فإن "الصفقة المخطط لها تنطوي على مشاركة الولايات المتحدة والصين وروسيا، وتفترض المزيد من التوسع في بلدان أخرى". (سبوتنيك)