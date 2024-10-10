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عربي-دولي

للرد على إيران.. نتنياهو يدعو لاجتماع عاجل

Lebanon 24
10-10-2024 | 07:18
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دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لإجراء مشاورات بشأن رد انتقامي ضد إيران.

واتضح أنه من المقرر أن يجتمع المجلس لبحث ومناقشة المهمة، وفقا لموقع "أكسيوس".
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وذكر الموقع أن نتنياهو هو من قام بالدعوة لهذا الاجتماع.

وبحسب القوانين الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء بحاجة للحصول على موافقة مجلس الوزراء الأمني لاتخاذ قرارات تتعلق بعمليات عسكرية واسعة النطاق.

جاء هذا بعدما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس، أن رد بلاده سيكون "قويا ودقيقا وقبل كل شيء مفاجئا".
 
كما أكد في بيان نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيكون "قاتلا".

وأضاف: "كل من يحاول إيذاء دولة إسرائيل سيدفع الثمن".

في حين أكد البيت الأبيض أن المناقشات بين واشنطن وتل أبيب حول الهجوم على إيران مستمرة.

كما أشار للعربية إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحثا خلال اتصالهما مساء أمس سيناريوهات الرد على طهران.

وكان مسؤولون أميركيون كشفوا أن واشنطن تشعر ببعض الإحباط من تكتم نتنياهو عن تفاصيل أو أهداف رده على إيران. (العربية) 
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