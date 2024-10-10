صحة غزة تعلن حصيلة جديدة للشهداء والجرحى

Advertisement

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى "42 ألفا و65 شهيدا، و97 ألفا و886 مصابا" منذ 7 تشرين الأول 2023.وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي لضحايا الإبادة الإسرائيلية في يومها الـ370: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42 ألفا و65 شهيدا و97 ألفا و886 مصابا منذ السابع من تشرين الأول 2023".وأضافت: "وصل مستشفيات قطاع غزة 55 شهيدا و166 مصابا، نتيجة 5 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات الفلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية".وأكدت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".