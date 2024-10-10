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أونروا: إسرائيل شنت 118 هجوما على شمال غزة في يومين

Lebanon 24
10-10-2024 | 08:45
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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الخميس، أن الجيش الإسرائيلي شن 118 هجوما على شمال قطاع غزة خلال الثلاثاء والأربعاء فقط مقابل 140 هجوما في أيلول الماضي بالكامل.
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وأكدت "الأونروا" عبر منصة "إكس" أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة والغارات الجوية المتواصلة على شمال غزة "تؤثر بشكل كبير" على الفلسطينيين.
وتابعت: "خلال يومين فقط، تم تسجيل 118 هجوما بالمنطقة، مقارنة بـ140 هجوما خلال شهر أيلول بأكمله".
وجددت الدعوة إلى "وقف إطلاق النار الآن وحماية المدنيين في جميع الأوقات". (الأناضول)
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