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عربي-دولي

نُقِلَ إلى المستشفى... ماذا حدث لاسماعيل قاآني أثناء التحقيق معه؟

Lebanon 24
10-10-2024 | 09:10
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كشفت مصادر إيرانية أنّ "قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني خضع للتحقيق بشأن تعرّضه للإختراق".
 
 
وأشارت المصادر الإيرانية لـ"سكاي نيوز عربية" إلى "إصابة قاآني بأزمة قلبيّة ونقله للمستشفى خلال التحقيقات معه".
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وأضافت المصادر عينها أنّ "هناك شبهات حول تخابر رئيس مكتب قاآني مع إسرائيل". (رصد لبنان 24)
 
 
 
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