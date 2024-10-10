نُقِلَ إلى المستشفى... ماذا حدث لاسماعيل قاآني أثناء التحقيق معه؟



Advertisement وأشارت المصادر الإيرانية لـ"سكاي نيوز عربية" إلى "إصابة قاآني بأزمة قلبيّة ونقله للمستشفى خلال التحقيقات معه".

وأضافت المصادر عينها أنّ "هناك شبهات حول تخابر رئيس مكتب قاآني مع إسرائيل". (رصد لبنان 24)

كشفت مصادر إيرانية أنّ "قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني خضع للتحقيق بشأن تعرّضه للإختراق".