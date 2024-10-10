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عربي-دولي

الأردن يدين قصف إسرائيل مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين بدير البلح

Lebanon 24
10-10-2024 | 09:25
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أدان الأردن، الخميس، قصف إسرائيل مدرسة تؤوي نازحين بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، معتبراً ذلك "خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي".
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها أدانت "بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة تؤوي نازحين غربي دير البلح في قطاع غزة، اليوم، مما أسفر عن ارتقاء وإصابة العشرات".
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واعتبر البيان ذلك "خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي، وإمعاناً في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين".
وأكد "إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل لما تقوم به من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، في ظل غياب موقف دولي حازم يلجم العدوانية الإسرائيلية ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة".
وشدد على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وخاصة مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة والمستمرة للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنها".
(الأناضول)
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