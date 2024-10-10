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هيئة بريطانية: تضرر سفينة إثر تعرضها لقذيفة قبالة سواحل اليمن

Lebanon 24
10-10-2024 | 12:45
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، أن أضرارا لحقت بسفينة إثر تعرضها لقذيفة قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن.
وذكرت الهيئة، في بيان عبر منصة إكس، أنها "تلقت تقريرا عن حادث (هجوم بحري) وقع على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة باليمن".
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وأضاف البيان أن "قبطان سفينة (لم يحدد هويتها) أفاد بتعرضها لأضرار جراء إصابتها بقذيفة مجهولة المصدر، دون أن ترد أنباء عن إصابات بشرية أو حرائق".
وحسب البيان نفسه "تم الإبلاغ عن سلامة الطاقم وانتقال السفينة إلى ميناء الرسو التالي، فيما تجري السلطات تحقيقا في الحادثة"، دون مزيد توضيح.
المصدر: الأناضول
 
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