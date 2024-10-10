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بايدن ونتنياهو اقتربا من سدّ الفجوات بشأن شكل الرد على إيران

Lebanon 24
10-10-2024 | 18:53
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كشف ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن "أميركا وإسرائيل اقتربتا من التفاهم بشأن نطاق الرد المخطط له".
وأكد المسؤولون الثلاثة أن "الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اقتربا من التفاهم بشأن نطاق الرد الإسرائيلي المخطط له ضد إيران خلال مكالمتهما الهاتفية يوم الأربعاء".
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وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن "الخطط الحالية لا تزال أكثر عدوانية إلى حد ما مما يرغب البيت الأبيض"، وفق وكالة "أكسيوس".

كما أضاف أن "الفجوات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن طبيعة ونطاق الهجوم تقلصت".

وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون كبار إن "بايدن ونتنياهو أكدا على بعض التفاهمات التي توصل إليها سوليفان وديرمر في مكالمتهما".
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