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عربي-دولي

هاريس: هناك حاجة للتهدئة في الشرق الأوسط

Lebanon 24
10-10-2024 | 19:04
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قالت نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة كامالا هاريس، يوم أمس الخميس، إن "هناك حاجة للتهدئة في الشرق الأوسط، وذلك وسط قلق في ظل شن إسرائيل الحرب على كل من في غزة ولبنان".
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