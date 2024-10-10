هاريس: هناك حاجة للتهدئة في الشرق الأوسط

قالت نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة كامالا هاريس، يوم أمس الخميس، إن "هناك حاجة للتهدئة في الشرق الأوسط، وذلك وسط قلق في ظل شن إسرائيل الحرب على كل من في غزة ولبنان".



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